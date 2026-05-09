En el Cauca expresaron pesar por la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras
En la región destacaron al líder como una figura clave en la vida política del país.
Cauca
Tras confirmarse la muerte del exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras diversos sectores políticos y sociales del Cauca manifestaron pesar y lo reconocieron como una figura clave en la vida pública y política del país. El gobernador del Cauca Octavio Guzmán envió a través de las redes sociales un mensaje de solidaridad a familiares y seguidores del político.
“Lamentamos profundamente su fallecimiento y reconocemos el papel que desempeñó durante años en el país”, publicó Guzmán.
Por su parte, el representante a la cámara Óscar Campo, destacó su legado como estadista y resaltó la seriedad y calidad de los debates parlamentarios, columnas de opinión y decisiones gubernamentales que tuvieron incidencia nacional.
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“Compartí mucho con él, de diversos temas, del país y del Cauca. Fue Popayán escenario de buena parte de su vida juvenil; los veranos y los atardeceres de la ciudad blanca jamás fueron ajenos para él”, explicó el representante.
Ermes Pete, presentante a la cámara e indígena del Cauca también envió un mensaje de acompañamiento a la familia y seres queridos de Vargas Lleras ante lo que calificó como un difícil momento.
Lo mismo hizo la Senadora indígena caucana y actual fórmula vicepresidencial Aida Quilcué.
Otras instituciones de Popayán y el Cauca extendieron las voces de condolencia.
Richar Vidal
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...