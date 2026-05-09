En el Cauca expresaron pesar por la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras

Cauca

Tras confirmarse la muerte del exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras diversos sectores políticos y sociales del Cauca manifestaron pesar y lo reconocieron como una figura clave en la vida pública y política del país. El gobernador del Cauca Octavio Guzmán envió a través de las redes sociales un mensaje de solidaridad a familiares y seguidores del político.

“Lamentamos profundamente su fallecimiento y reconocemos el papel que desempeñó durante años en el país”, publicó Guzmán.

Por su parte, el representante a la cámara Óscar Campo, destacó su legado como estadista y resaltó la seriedad y calidad de los debates parlamentarios, columnas de opinión y decisiones gubernamentales que tuvieron incidencia nacional.

“Compartí mucho con él, de diversos temas, del país y del Cauca. Fue Popayán escenario de buena parte de su vida juvenil; los veranos y los atardeceres de la ciudad blanca jamás fueron ajenos para él”, explicó el representante.

Ermes Pete, presentante a la cámara e indígena del Cauca también envió un mensaje de acompañamiento a la familia y seres queridos de Vargas Lleras ante lo que calificó como un difícil momento.

Lo mismo hizo la Senadora indígena caucana y actual fórmula vicepresidencial Aida Quilcué.

Otras instituciones de Popayán y el Cauca extendieron las voces de condolencia.