Presidente Gustavo Petro protocolizó firma del proyecto vial El Estanquillo–Popayán en el Cauca

Timbío, Cauca

Con la presencia del presidente de la República, Gustavo Petro, el Gobierno nacional protocolizó en el municipio de Timbío la firma del contrato del proyecto vial El Estanquillo–Popayán, una obra que busca mejorar la conectividad e impulsar la economía del suroccidente colombiano.

En el evento participaron la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas; el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Javier Torres; el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, alcaldes de diferentes municipios del departamento y comunidades del Cauca.

“El Estanquillo–Popayán es una obra que le apuesta a la paz porque estamos construyendo justicia social. Una vía que nos une con Suramérica y que le cumple, después de más de 50 años, a un reclamo del Cauca”, aseguró el presidente Petro durante el acto protocolario realizado en el coliseo municipal de Timbío, Cauca.

El proyecto vial contempla inversiones por $8,82 billones e incluye la construcción de 62 kilómetros de doble calzada nueva, 26 kilómetros de segunda calzada y la rehabilitación y mejoramiento de más de 100 kilómetros de vías existentes entre Popayán y El Estanquillo.

La concesión también contempla la construcción de 14 túneles y 125 puentes nuevos, además de obras complementarias que beneficiarán directamente a cerca de un millón de personas en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo.

De acuerdo con la ANI, el proyecto generará más de 150 mil empleos directos e indirectos y contempla inversiones sociales superiores a los $150 mil millones, además de la pavimentación de vías terciarias y obras urbanas en municipios del área de influencia.

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Por su parte, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, destacó que este proyecto representa la inversión en infraestructura más grande en la historia del departamento y una apuesta clave para el desarrollo de la región y todo el suroccidente del país.

Esta obra representa “una apuesta histórica por el Cauca y por las comunidades que durante décadas esperaron inversiones reales para transformar sus condiciones de vida”. Agregó el gobernador.

Con este proyecto vial, el Gobierno nacional busca fortalecer la conexión entre el centro y el sur del país, facilitando la movilidad y el transporte de carga hacia departamentos como Cauca, Nariño y Putumayo.

Durante su visita al Cauca, el presidente Gustavo Petro también realizó la entrega oficial del nuevo Hospital de Timbío E.S.E., una obra que fortalecerá la atención en salud para miles de habitantes del centro y sur del departamento.