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13 may 2026 Actualizado 13:43

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Giro de Italia

🔴 Giro de Italia 2026, etapa 5: siga EN VIVO a Egan Bernal y los demás ciclistas colombianos

El ciclista colombiano busca recuperar su lugar dentro del podio de la clasificación general.

Giro de Italia 2026, etapa 5: siga EN VIVO a Egan Bernal y los demás ciclistas colombianos. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Giro de Italia 2026, etapa 5: siga EN VIVO a Egan Bernal y los demás ciclistas colombianos. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Giro de Italia 2026, etapa 5: siga EN VIVO a Egan Bernal y los demás ciclistas colombianos. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
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Este miércoles 13 de mayo se corre la quinta etapa del Giro de Italia 2026, recorrido que abarca 203 kilómetros entre Praia a Mare y Potenza. El trayecto cuenta con apenas dos puertos de montaña: Prestieri (tercera categoría) y Montagna Grande di Viggiano (segunda categoría).

Siga EN VIVO la etapa 5 del Giro de Italia 2026

Hay nuevos mensajes

¡Restan 100 kilómetros para el fin de la quinta etapa!

En medio de condiciones climáticas adversas, el pelotón de escapadas, entre los que se encuentra Einer Rubio, sigue su curso

-120 KM

Masiva fuga con presencia colombiana

Einer Rubio hace parte de los 13 ciclistas que protagonizan la fuga del día. Por otro lado, Egan Bernal se mantiene a la par del lote de líderes

-130 KM

¡Tarozzi gana el esprint!

Manuele Tarozzi se consagran el esprint por Francavilla in Sinni, lo que lo llevar a puntuar 12 unidades

-170 KM

¡Einer Rubio corona el puerto de montaña!

El ciclista colombiano ganó el puerto de Prestieri y sumó 9 puntos en la clasificación de la montaña

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la quinta etapa del Giro de Italia 2026!

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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