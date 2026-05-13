Giro de Italia 2026, etapa 5: siga EN VIVO a Egan Bernal y los demás ciclistas colombianos. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Este miércoles 13 de mayo se corre la quinta etapa del Giro de Italia 2026, recorrido que abarca 203 kilómetros entre Praia a Mare y Potenza. El trayecto cuenta con apenas dos puertos de montaña: Prestieri (tercera categoría) y Montagna Grande di Viggiano (segunda categoría).

Siga EN VIVO la etapa 5 del Giro de Italia 2026