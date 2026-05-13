Amor por Medellín cumple este 13 de mayo 46 años de haberse constituido

Medellín

La Fundación Amor por Medellín, Antioquia y Colombia conmemora este miércoles, 13 de mayo, 46 años de haberse creado, luego de una convocatoria de la Alcaldía de la capital antioqueña de ese momento y el mandatario local, Bernardo Guerra Serna.

En ese llamado, un grupo de exalcaldes y 70 líderes empresariales, gremiales y cívicos de la ciudad le dieron vida a esta fundación que promueve el civismo en esta ciudad, departamento y país.

Líderes en formación

Durante estos 46 años ha promovido el civismo y la formación de líderes que estén enfocados en la participación ciudadana, que tengan conciencia de que la democracia debe ser un hábito de vida y promoviendo al mismo tiempo la cultura ciudadana.

La celebración

El encuentro académico para celebrar los 46 años de la Fundación Amor por Medellín se tiene previsto el próximo 27 de mayo a partir de las 4 de la tarde en el auditorio Guillermo Jaramillo Barrientos de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Ese día se celebrará también el cumpleaños número 90 de la Facultad de Derecho de la UPB y allí se entregará el libro “La democracia como proyecto de vida”.

La Universidad Pontificia Bolivariana, por medio de sus docentes de derecho constitucional y la Fundación Amor por Medellín, Antioquia y Colombia, “buscan hacer una reflexión sobre la importancia de hacer un abordaje del conocimiento de la constitución, que lleve a formar ciudadanos con criterio, con capacidad de análisis, que se aprendan a entender desde la diferencia, que valoren las opiniones divergentes; comprometidos en hacer de la democracia una práctica de vida, que la vean como un construir una sociedad donde todas las personas puedan participar de manera real, consciente y digna en las decisiones que afectan su vida”, indicaron desde esta Fundación.

Para la entidad, enseñar pedagogía constitucional es enseñar que cada ser humano tiene valor.

Lo que se pretende es que los estudiantes comprendan que los derechos no son favores; deben ser garantías inherentes a toda persona.

Agregaron que se debe sembrar conciencia sobre la igualdad, la participación democrática, la libertad de pensamiento y el respeto por la diversidad.

¿Quiénes expondrán en el encuentro?

En la conversación participarán Didier Vélez Madrid, presidenta de la Fundación Amor por Medellín, Antioquia y Colombia; también estarán los docentes investigadores en el área de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia Bolivariana Katherine Gómez García y Luis Carlos Martínez Mesa.

La conversación se basará en la enseñanza del derecho constitucional y la responsabilidad social del profesor y las instituciones educativas.

También habrá un panel de estudiantes comparando la enseñanza en Colombia con la enseñanza en España, finalizando con un taller práctico para los docentes y puesta en común.