“El presidente Petro no renunciará”: confirma jefe de Despacho por segunda vuelta presidencial

Muchos cuestionamientos y especulaciones ha generado la respuesta del presidente Gustavo Petro a los señalamientos que hizo en su contra el candidato Abelardo de la Espriella, durante el discurso que presidió en Barranquilla luego de conocerse los resultados electorales.

Uno de ellos tiene que ver con una supuesta renuncia del presidente Gustavo Petro para convertirse en el jefe de campaña de Iván Cepeda; sin embargo, el jefe de Despacho de la Presidencia, José Raúl Moreno, aseguró que el presidente Gustavo Petro no renunciará a su cargo.

“El presidente Petro no renunciará”, puntualizó Moreno.

El funcionario aclaró los rumores que se generaron después de que el mandatario señalara que se pondría “al frente” en la contienda de la segunda vuelta presidencial.

¿Qué fue lo que dijo el presidente?

El presidente Petro se defendió de las acusaciones que hizo el candidato Abelardo de la Espriella, y aseguró que tomará sus propias decisiones y se pondrá “al frente” de la batalla por la Vida y la Historia libertaria se Colombia.

Este presunto liderazgo que tomaría para apoyar la campaña presidencial de Iván Cepeda, abrió muchas especulaciones sobre las decisiones que tomará el mandatario para realizarlo y no caer en participación en política.

No obstante, el Gobierno ya salió a desmentir una renuncia del presidente Petro.