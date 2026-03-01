¿Desde cuándo pueden votar los colombianos que están en el exterior? Registraduría anuncia horarios

Este lunes, 2 de marzo, se abrirán las urnas para que los colombianos que se encuentran en el exterior puedan ejercer su derecho al voto en estas elecciones para Congreso y Consultas presidenciales. Las urnas estarán abiertas por una semana, hasta el 8 de marzo.

De acuerdo con la Registraduría, en total hay 1.250.846 colombianos que están habilitados para estas elecciones, de los cuales 683.287 son mujeres y 567.559 son hombres. Las personas que se encuentran en el exterior podrán votar en 1.387 mesas de votación (del 2 al 7 de marzo) y en 1.945 mesas (el 8 de marzo). Todas estas mesas se instalarán en 253 puestos de 67 países.

Le puede interesar: ¿Cómo saber si es jurado de votación para las elecciones 2026?: este es el paso a paso

¿Cómo serán las votaciones en el exterior?

Según explica la Registraduría, los colombianos podrán escoger una tarjeta electoral para votar por el Senado de la República, ya sea por la Circunscripción Nacional o la Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas. Además, tendrán una tarjeta electoral para votar por la Cámara de Representantes entre la Circunscripción Internacional, la Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas y la Circunscripción de Comunidades Afrodescendientes.

Finalmente, los colombianos podrán solicitarle al jurado de votación la tarjeta electoral de la consulta de precandidatos a la presidencia de la República. Allí podrán encontrar las 3 consultas.

Es importante recordar que el único documento válido para ejercer el derecho al voto en Colombia y en el exterior es la cédula de ciudadanía, ya sea la amarilla con hologramas o la digital, en su versión física o en el dispositivo móvil. La Registraduría advierte y destaca que el pasaporte, la contraseña, la libreta militar y demás documentos no son válidos para sufragar.

Leer más: TuTarjeton, la plataforma digital que enseña a marcar bien los tarjetones electorales

Como señala la entidad electoral, “los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store , y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Elecciones 2026’, luego en ‘Congreso de la República’ y finalizando con la opción ‘Consulta lugar de votación’”.

¿Cuál es el horario para votar en el exterior?

Los colombianos podrán acercarse a su puesto de votación desde las 8:00 AM hasta las 4:00 PM desde este lunes 2 de marzo hasta el domingo 8 de marzo.