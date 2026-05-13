114.309 jurados de votación fueron designados en Antioquia para las presidenciales del 31 de mayo

La Registraduría Nacional designó más de 19.000 jurados de votación en el Huila para las elecciones de Congreso de 2026.

Medellín, Antioquia

Antioquia ya tiene listos sus 114.309 jurados de votación para las elecciones presidenciales del 31 de mayo. De estos, 94.806 serán jurados principales y 19.503 remanentes (suplentes).

Contexto nacional

La Registraduría Nacional del Estado Civil designó en total 850.871 jurados en Colombia: 708.259 principales y 142.612 remanentes. La selección se realizó mediante sorteos realizados entre el 4 y el 6 de mayo en la plataforma de la Registraduría.

¿Qué tiene que saber si lo nombraron jurado?

El servicio de jurado es obligatorio. Si no se presenta o se va sin permiso, lo pueden sancionar: Si trabaja en el sector público, lo pueden sacar del cargo. Incluso, si es del sector privado, le pueden imponer una multa de hasta 10 salarios mínimos.

Cabe hacer mención que tanto empleados públicos como privados tienen derecho a un día libre remunerado por haber sido jurado. Lo puede tomar dentro de los 45 días hábiles después de las elecciones.

¿Cómo consultar si es jurado y el lugar dónde fue asignado?

Hay dos formas para hacerlo. Para ello puede: Descarga gratis la aplicación aVotar o ingresar a www.registraduria.gov.co y haz clic en “Consulta jurado de votación. Ahí le aparecerá si fue elegido, el lugar, la fecha y la hora de la capacitación.

Indican desde la Registraduría que los jurados fueron sorteados de forma transparente con veedores de las organizaciones políticas, la Fuerza Pública y las autoridades.