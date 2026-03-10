¿Cuándo son las elecciones presidenciales? Fechas de la primera y segunda vuelta en Colombia

Colombia se prepara para una nueva jornada electoral en la que los ciudadanos elegirán al próximo presidente de la República para el periodo 2026-2030.

De acuerdo con el calendario electoral oficial expedido por La Registraduría Nacional, ya están definidas las fechas clave para las votaciones, incluyendo la primera vuelta y una eventual segunda vuelta presidencial.

Las elecciones presidenciales son uno de los procesos democráticos más importantes del país, ya que definirán quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.

Por esta razón, acá le explicamos cuándo serán las elecciones presidenciales en Colombia, cómo funciona el sistema de dos vueltas y qué deben tener en cuenta los votantes.

Cuándo es la primera vuelta presidencial en Colombia 2026

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia se realizará el domingo 31 de mayo de 2026, fecha en la que millones de ciudadanos podrán acudir a las urnas para elegir al jefe de Estado.

Es importante mencionar que, para ganar en esta primera ronda, un aspirante debe obtener más del 50 % de los votos válidos.

Si alguno de los candidatos logra esta mayoría absoluta, será proclamado presidente electo y no será necesario realizar una segunda votación.

Sin embargo, en la mayoría de procesos electorales en Colombia, ningún candidato alcanza ese umbral en la primera vuelta.

¿Cuándo sería la segunda vuelta presidencial?

En caso de que ningún candidato alcance la mayoría absoluta, la segunda vuelta presidencial se llevará a cabo el domingo 21 de junio de 2026.

En esta jornada únicamente participan los dos candidatos que obtuvieron la mayor votación en la primera vuelta. El aspirante que obtenga la mayor cantidad de votos en esta ronda será elegido como presidente de la República.

Este mecanismo busca garantizar que el ganador cuente con un respaldo mayoritario del electorado.

Cómo funciona la segunda vuelta en Colombia

El sistema de segunda vuelta fue incorporado en la Constitución Política para asegurar mayor legitimidad en la elección presidencial.

El proceso funciona de la siguiente manera:

En la primera vuelta participan todos los candidatos inscritos.

Si ningún aspirante obtiene más del 50 % de los votos válidos, se convoca a una segunda vuelta.

En la segunda votación compiten únicamente los dos candidatos con mayor votación.

El que obtenga más votos es declarado presidente electo.

Este modelo se ha aplicado en la mayoría de elecciones presidenciales recientes en el país.

Lo que deben saber los votantes para 2026

Para participar en las elecciones presidenciales de 2026, los ciudadanos colombianos deben estar inscritos en el censo electoral y acudir a su puesto de votación con la cédula de ciudadanía original.

Además, los votantes pueden consultar previamente su lugar de votación a través de las plataformas oficiales de la autoridad electoral.