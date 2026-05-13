Ahorro para mi casa 2026: ¿cómo inscribirse al subsidio de arriendo? Dan hasta 13 millones

De acuerdo con la información alojada en el portal web de la Secretaría de Hábitat de la Alcaldía de Bogotá, el programa ‘Ahorro para mi Casa’ es un puerto económico por parte del distrito, cubriendo parcial o totalmente el costo de arriendo mensual de una unidad de vida.

Esto con la finalidad de que el hogar beneficiado reciba ahora un mes mensual que les permite mejorar sus condiciones socioeconómicas para la adquisición de una vida en Bogotá, a su vez que incentiva los hábitos financieros saludables de la ciudad.

La entidad menciona que el subsidio será de hasta $13.026.733 en 2026 al momento de la asignación, lo que sería alrededor de 7.44 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV), y será pagado en 12 cuotas mensuales de hasta $1.085.561 de pesos en 2026.

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Priorizando las siguientes condiciones de los hogares para poder aplicar a este programa:

Riesgo de feminicidio o cualquier otra clase de violencia intrafamiliar .

. Víctima del conflicto armado interno.

En proceso de “ reincorporación o reintegración ”.

”. Miembro de la fuerza pública, veteranos o caídos en combate.

Discapacidad.

Personas cuidadoras y cabeza de hogar .

. Que el jefe de hogar sea una persona joven.

Transgénero.

Que se encuentre habilitado en un programa de subsidio de la Secretaría Distrital del Hábitat para la adquisición de vivienda .

. Hogares monoparentales.

Minorías étnicas.

Adulto alcalde.

La entidad señora que estas condiciones deben mantenerse desde la publicación hasta la asignación del subsidio familiar de vida.

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¿Cuáles son los requisitos para poder aplicar al programa ‘Ahorro para mi Casa’ de la Secretaría de Hábitat de Bogotá?

A continuación le compartiremos los requisitos necesarios para poder aplicar a este programa:

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El/La jefe de hogar debe contar con la mayoría de edad.

Poder acreditar ingresos de hasta $3.501.810 en 2026 , lo que se traduce en 2 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV), entre todos los mayores de edad del núcleo familiar.

, lo que se traduce en 2 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV), Ningún integrante del hogar ha de ser propietario de una vida en el territorio nacional , salvo las excepciones dispuestas en el Decreto 653 de 2025 o la norma que lo adicione, cambie o sustituya.

, salvo las excepciones dispuestas en el Decreto 653 de 2025 o la norma que lo adicione, cambie o sustituya. El aplicante no debe ser beneficiario de un subsidio familiar de vida que haya sido eficazmente aplicado previamente.

“Los demás dispuestos por el Decreto Distrital 653 de 2025 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya”, mencionó la entidad.

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¿Cómo puedo acceder al subsidio del programa ‘Ahorro para mi Casa’ de la Secretaría de Hábitat de Bogotá?

Aquí le comentamos cómo puede realizar este proceso.

El hogar o la familia interesada en acceder al subsidio deberá dirigirse a la sala de ventas donde adquirió su casa.

El proyecto deberá estar inscrito en la Secretaría de Hábitat; de no ser así, su vendedor le ayudará con el proceso de inscripción para aplicar.

Al momento de estar inscrito, se llevará a cabo una validación de los requisitos y, de resultar beneficiario, se expedirá la resolución de asignación para incorporarla dentro de la escritura.

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