🔴EN VIVO | Así avanza reunión de Donald Trump con Xi Jinping: temas de la cumbre y ÚLTIMAS NOTICIAS

Este 13 de mayo inicia la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping, dos mandatarios de las principales potencias económicas del mundo. Esta reunión se desarrollará hasta el 15 de este mes y marcará el regreso de un presidente estadounidense a Pekín después de nueve años.

Cabe mencionar que no se registraba una pausa tan prolongada en visitas presidenciales de este nivel desde los años posteriores a la masacre de Tiananmen de 1989, periodo en el que las relaciones diplomáticas entre ambos países atravesaron una fuerte congelación.

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La reunión también revive un capítulo de tensión que comenzó durante el primer mandato de Trump. El republicano había visitado Pekín por última vez en 2017, cuando llevaba menos de un año en la Casa Blanca. En aquel momento cuestionó el fuerte desequilibrio comercial entre ambos países y, tras su regreso a Washington, impulsó una guerra arancelaria contra China cuyas consecuencias todavía siguen impactando la relación bilateral.

Temas de la agenda

Guerra en Irán

Uno de los temas centrales será la crisis con Irán y sus efectos sobre el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de crudo.

La administración Trump busca apoyo de Pekín para ejercer presión sobre Teherán y facilitar una salida negociada al conflicto. Washington espera que China ayude a limitar el respaldo iraní en la región y reduzca sus compras de petróleo procedente de la República Islámica.

Taiwán

Para China, el asunto más sensible del encuentro será Taiwán. Pekín insiste en que la isla forma parte de su territorio y mantiene la presión para impedir cualquier reconocimiento internacional que fortalezca al gobierno taiwanés.

El Gobierno chino buscaría que Estados Unidos modifique parte de su discurso oficial sobre la isla y reduzca el respaldo militar a Taipéi.

En los últimos días, Trump reconoció públicamente que sostendrá conversaciones con Xi Jinping sobre la cooperación militar con Taiwán, un tema que sigue siendo una línea roja para Pekín..

Inteligencia artificial

Otro tema que podría aparecer en la conversación es la regulación y seguridad en inteligencia artificial.

De acuerdo con medios estadounidenses, ambos gobiernos exploran la posibilidad de establecer mecanismos de prevención frente a riesgos asociados con sistemas de IA avanzados, especialmente en escenarios militares o de ciberseguridad.

Sin embargo, expertos consideran poco probable que exista un acuerdo amplio debido al alto nivel de desconfianza entre las dos potencias y la competencia tecnológica que mantienen actualmente.

Trump viaja a China: Minuto a minuto de la cumbre