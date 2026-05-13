ADRES confirma adición presupuestal para sistema de salud en 14 billones de pesos para 2026

SALUD

El Gobierno Nacional confirmó un considerable aumento en el presupuesto de la ADRES para 2026. Los recursos destinados al financiamiento del sistema de salud pasaron de $100,4 billones a $114,8 billones entre 2025 y 2026.

En esos recursos se destaca que el Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, aprobó recientemente una adición presupuestal de $4,2 billones.

En ese sentido, el director de la ADRES, Félix León Martínez, explicó el aumento total entre 2025 y 2026 alcanza los $14,5 billones.

De acuerdo con el funcionario, este crecimiento fue posible por el incremento del 25 % en los aportes del Presupuesto General de la Nación y del 13,7 % en las cotizaciones al sistema.

“El aumento presupuestal alcanzó, entonces, $14,5 billones entre 2025 y 2026 para el sistema de salud. Este enorme aumento ha sido posible debido al incremento de los aportes por parte del presupuesto nacional del 25 % y de las cotizaciones en un 13,7 %”, señaló Martínez.

La entidad también informó que durante el primer trimestre de 2026 el giro de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, aumentó 18,2 % en el régimen subsidiado y 11,9 % en el contributivo.

“El gasto en el primer trimestre de 2026 ha aumentado el giro del régimen subsidiado en 18,2 % y el del régimen contributivo en 11,9 %. Este incremento de recursos se espera que sea manejado con mayor eficiencia por parte de las EPS”, agregó el director de la ADRES.

El Gobierno destacó además que en los últimos cuatro años los recursos administrados por la entidad crecieron cerca del 60 %, al pasar de $71 billones en 2022 a cerca de $115 billones proyectados para 2026.