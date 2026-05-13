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14 may 2026 Actualizado 00:10

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Política

Petro cuestiona presiones de la Fiscalía: “Ya cobran muertos en mi familia más cercana”

El presidente denunció la pérdida de un integrante de su familia.

El presidente Gustavo Petro durante el bautizo de su nieto en Barranquilla./ Foto: Redes sociales de Laura Ojeda

El presidente Gustavo Petro durante el bautizo de su nieto en Barranquilla./ Foto: Redes sociales de Laura Ojeda

El presidente Gustavo Petro durante el bautizo de su nieto en Barranquilla./ Foto: Redes sociales de Laura Ojeda
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Muchos señalamientos del presidente Gustavo Petro hay sobre las supuestas presiones de la Fiscalía contra Nicolás Petro, en medio de la investigación que se le adelanta por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y corrupción.

El presidente se refirió nuevamente al supuesto acoso de la Fiscalía sobre su hijo Nicolás, en medio de la investigación en su contra.

Dijo que se trata de una ”tortura sicológica” construida desde la Fiscalía en contra su familia, que ya cobró una vida.

Y es que en medio de la investigación que se le adelanta a Nicolás Petro, su esposa Laura Ojeda también está siendo procesada por el caso de las “chuzadas” a Day Vásquez, ex pareja del hijo del presidente.

En medio de este proceso, habría sufrido un aborto por las supuestas presiones ejercida por la fiscalía política.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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