Petro cuestiona presiones de la Fiscalía: “Ya cobran muertos en mi familia más cercana”

El presidente Gustavo Petro durante el bautizo de su nieto en Barranquilla./ Foto: Redes sociales de Laura Ojeda

Muchos señalamientos del presidente Gustavo Petro hay sobre las supuestas presiones de la Fiscalía contra Nicolás Petro, en medio de la investigación que se le adelanta por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y corrupción.

El presidente se refirió nuevamente al supuesto acoso de la Fiscalía sobre su hijo Nicolás, en medio de la investigación en su contra.

Dijo que se trata de una ”tortura sicológica” construida desde la Fiscalía en contra su familia, que ya cobró una vida.

Y es que en medio de la investigación que se le adelanta a Nicolás Petro, su esposa Laura Ojeda también está siendo procesada por el caso de las “chuzadas” a Day Vásquez, ex pareja del hijo del presidente.

En medio de este proceso, habría sufrido un aborto por las supuestas presiones ejercida por la fiscalía política.