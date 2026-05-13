La agrupación de rock estadounidense Foo Fighters presenta su primer concierto en el Tiny Desk

Inglewood, CA - January 14: Dave Grohl points towards the crowd while performing onstage during a Foo Fighters benefit concert at KIA Forum on Wednesday, Jan. 14, 2026 in Inglewood, CA. (Ronaldo Bolaños / Los Angeles Times via Getty Images) / Ronaldo Bolaños

Este miércoles, la agrupación de rock estadounidense Foo Fighters presentó su primer Tiny Desk Concert en NPR, la radio pública de los Estados Unidos.

¿Qué canciones interpretaron los Foo Fighters?

La banda liderada por Dave Grohl interpretó cinco canciones en total, durante casi 25 minutos, entre ellas dos de su nuevo disco ‘Your Favorite Toy’ y tres de sus clásicos.

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Las estrellas del rock iniciaron su presentación con “Spit Shine” de su último álbum, para después pasar a “Learn to Fly” de su disco de 1999 ‘There’s Nothing Left to Lose’.

Continuaron con otra de las canciones de su nuevo trabajo discográfico “Child Actor”.

“Si nos dan instrumentos en las manos y hay gente, ¡es divertido tocar!”, afirmó Grohl.

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Cerraron con dos de sus clásicos: “My Hero” y “Everlong”, ambos de su disco de 1997, ‘The Colour and the Shape’.

Los Foo Fighters continuarán su gira mundial ‘Take Cover Tour’ por los Estados Unidos en mayo y por Europa en junio.