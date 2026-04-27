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27 abr 2026 Actualizado 13:13

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“Voy a ser implacable con las EPS que no entreguen medicamentos”: Daniel Quintero Calle

El nuevo superintendente de Salud habló en 6AM W a propósito de su llegada al cargo.

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