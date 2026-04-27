“Voy a ser implacable con las EPS que no entreguen medicamentos”: Daniel Quintero Calle
El nuevo superintendente de Salud habló en 6AM W a propósito de su llegada al cargo.
“Voy a ser implacable con las EPS que no entreguen medicamentos”: Daniel Quintero Calle
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En desarrollo.
Escuche la entrevista completa:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuche Caracol Radio en vivo:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....