Presidente Petro cuestiona a Barranquilla por siembra de palmeras “por parecerse a Miami”

El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar a Barranquilla. Esta vez por “sembrar palmeras extranjeras que no dan sombra solo por parecerse a Miami”. La crítica del mandatario se da debido a que la Costa Caribe enfrenta altas temperaturas.

El exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, respondió al cuestionamiento del presidente Gustavo Petro al indicar que “Las sembraron sus amigos durante los años que gobernó el Cura Hoyos y sus aliados. El ciclo que nos dejaron la ciudad en Ley 550, en quiebra técnica real, el propio Datacredito”.

Asimismo, indicó que Barranquilla recupera más de 700 hectáreas de ciénaga y manglar, 30 de bosque seco tropical, tiene 5 bosques urbanos y un modelo de arbolado urbano reconocido mundialmente.

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Barranquilla, reconocida como Ciudad Árbol del Mundo

Precisamente, Barranquilla ha sido reconocida por sexta vez como Ciudad Árbol del Mundo y que, en este año, será entregado en un evento que se llevará a cabo en Jalisco, en México.

“Este reconocimiento internacional, otorgado por la Arbor Day Foundation y la FAO por sexta vez, destaca el compromiso de nuestra ciudad con un desarrollo que piensa en el futuro y en las nuevas generaciones. Con la siembra de más de 200 mil árboles, seguimos avanzando hacia una Barranquilla más verde, sostenible y en armonía con su entorno”, dijo el alcalde Alex Char.

La ciudad indica que Barranquilla cuenta con más de 200.000 árboles sembrados, y la consolidación de 5 bosques urbanos, priorizando especies nativas adaptadas al ecosistema del Caribe. La intervención de espacios públicos mediante paisajismo y recuperación de zonas verdes, logrando la construcción o recuperación de 356 parques, plazas y bulevares, que suman más de 2,5 millones de metros cuadrados de espacio público.

“La transformación de más de 70 puntos críticos transformados en entornos verdes y seguros para la comunidad a través de la estrategia Barranquilla Limpia y Linda, que fortalece la cultura ciudadana, mejora la disposición de residuos, logrando entornos más limpios, organizados y dignos, impactando a cerca de 100.000 ciudadanos con la intervención de más de 66.220 m² y reduciendo más de 42.000 toneladas de CO2 equivalentes (anual)”, indicó la Alcaldía.