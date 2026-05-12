Aplazan audiencia de imputación de cargos contra Laura Ojeda: esto se sabe

La audiencia de imputación de cargos contra Laura Ojeda quedó aplazada debido a la excusa que presentó la pareja de Nicolás Petro por una incapacidad médica de hasta siete días. El Centro de Servicios Judiciales deberá programar una nueva diligencia.

El ente investigador imputará a Laura Ojeda por, presuntamente, haber accedido, utilizado o divulgado información personal de manera indebido, en este caso de Day Vásquez. El delito que será imputado es el de violación de datos personales.

El abogado Alejandro Carranza, defensa de Laura Ojeda, indicó que la Fiscalía estaría “revictimizando” a la mujer ante esta imputación de cargos.

“Este es un abuso completo de la señora fiscal Lucy Marcela Laborde, porque ella ha vulnerado los datos de Laura Ojeda. Ella debía proteger a Laura Ojeda como víctima y lo que ha hecho es revictimizarla, ha abusado de sus funciones como fiscal y la Fiscalía General le permite eso”, manifestó el abogado.