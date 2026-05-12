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12 may 2026 Actualizado 15:53

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Barranquilla

En VIDEO: Nuevo ataque de perros en Miramar, en Barranquilla

El ataque fue contra tres perras pequeñas a las afueras de un conjunto residencial.

M. Tapias

E. Miguel

Barranquilla
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Un nuevo ataque de perros se registró en la mañana de este martes, 12 de mayo en el sector de Miramar, en el norte de Barranquilla. El hecho quedó grabado en una cámara de seguridad en el sector.

En conversación con Caracol Radio, el cuidador indicó que, al momento de sacar a pasear a sus mascotas, observó que dos perros: un Pitbull y un Pastor Alemán que estaban sin bozal y el primero atacó a una de sus mascotas luego de intentar atacarlo.

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“El perro la mordió en una de las patas y no la soltaba, y el muchacho soltó al Pastor Alemán y trató de atacar. Yo me caigo con la perra agarrada y el muchacho me dice que no pasa nada”, manifestó.

Relató que, durante el ataque, un vecino ayudó a que terminara el ataque. Indicó que el hecho fue denunciado ante la Policía.

La mascota bajo observación

Según el cuidador, su mascota recibió varias heridas profundas, perdió una de las uñas, y se encuentra bajo observación en una veterinaria.

“Después que el perro suelto a la perra, el muchacho se fue, no trató de ayudarme”, manifestó.

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