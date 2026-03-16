Ya está disponible el recibo del impuesto predial en Pereira con 15 % de descuento por pronto pago

Pereira

Los propietarios de predios en Pereira ya pueden consultar y pagar la factura del Impuesto Predial Unificado 2026, la cual se encuentra disponible en el portal tributario del municipio con un descuento del 15 % por pronto pago.

Este beneficio aplicará para quienes cancelen el valor total del impuesto antes del 31 de mayo, lo que permitirá a los contribuyentes obtener un ahorro importante al ponerse al día con esta obligación.

Desde la Secretaría de Hacienda del municipio informaron que actualmente el recibo puede ser consultado, descargado y pagado de manera virtual, mientras que durante el mes de abril también se realizará la entrega física de las facturas en las viviendas tanto de la zona urbana como rural de la ciudad.

Según Jorge Alexis Mejía, secretario de Hacienda de Pereira, el objetivo es incentivar a los ciudadanos que cumplen oportunamente con sus impuestos, ya que estos recursos permiten financiar obras, programas y proyectos contemplados dentro del plan de desarrollo de la ciudad.

“Actualmente, el recibo del impuesto predial 2026 ya se encuentra disponible en el Portal Tributario de Pereira para su consulta, descarga y pago. Asimismo, durante el mes de abril se estará realizando la entrega física de las facturas en los hogares de la ciudad, con el fin de facilitar el acceso a esta información a todos los contribuyentes”, afirmó Mejía.

Las autoridades reiteraron el llamado a los propietarios de predios para que aprovechen el descuento y utilicen los diferentes canales de pago disponibles, tanto en línea a través del portal tributario como de manera presencial en el Centro de Servicio Oportuno y en entidades bancarias autorizadas.

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