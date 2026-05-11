Más de 200 comparendos y 91 vehículos inmovilizados dejan nuevos operativos de tránsito en Pereira

Pereira

Durante el más reciente operativo adelantado en distintos sectores de la capital risaraldense, entre ellos la avenida del río, fueron impuestos 245 comparendos y se realizó la inmovilización de 91 vehículos por diferentes infracciones a las normas de tránsito.

Las acciones fueron lideradas por el Instituto de Movilidad y la Secretaría de Gobierno, con apoyo de la Policía Nacional, en puntos donde se han identificado comportamientos que representan peligro para conductores, peatones y pasajeros.

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De acuerdo con el balance oficial, entre las principales irregularidades detectadas se encuentran la circulación sin SOAT o revisión técnico-mecánica vigente, conductores sin licencia, uso inadecuado del casco de protección, conducción temeraria e invasión del carril exclusivo del sistema Megabús.

El secretario de Gobierno de Pereira, Jorge Mario Trejos, confirmó que este tipo de intervenciones continuarán desarrollándose en diferentes puntos de la ciudad como parte de las acciones institucionales para prevenir incidentes y mejorar la convivencia vial.

“Seguimos trabajando por la movilidad y la seguridad de todos los pereiranos, estamos haciendo un esfuerzo muy importante con la Policía Metropolitana y el Instituto de Movilidad”, afirmó Trejos.

Las autoridades señalaron que estos controles buscan recuperar el orden en las vías y fortalecer la cultura ciudadana frente al respeto por las normas de tránsito.

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Desde la administración municipal reiteraron que el cumplimiento de las normas no es opcional y recordaron que conducir de manera responsable es una obligación que contribuye directamente a proteger la vida y la seguridad de todos los ciudadanos.