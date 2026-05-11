Capturan en Pereira a mujer señalada de integrar banda criminal proveniente de la Costa Atlántica

Pereira

Una mujer de 31 años de edad, oriunda de Cartagena, fue capturada en la capital de Risaralda luego de ser señalada de participar en un atraco cometido en pleno centro de la ciudad, en un caso que ahora es investigado por las autoridades como parte de una posible estructura criminal proveniente de la Costa Atlántica.

La detención se produjo gracias a la rápida reacción de las patrullas de vigilancia y a la activación de un plan candado tras la denuncia de la víctima, que habría sido despojada de una cadena de oro y un teléfono celular durante un asalto con arma de fuego.

Los hechos ocurrieron en la carrera 13 con calle 13, una zona de alta circulación comercial y peatonal en Pereira. Según las investigaciones preliminares, la mujer habría actuado en compañía de dos hombres, que lograron escapar y actualmente son objeto de identificación por parte de las autoridades.

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Durante el procedimiento policial, los uniformados hallaron un revólver oculto en una faja que la capturada llevaba debajo de la camisa, además de seis cartuchos. La teniente coronel Laura Cruz, comandante operativa de la Policía Metropolitana de Pereira.

“Capturamos una mujer integrante de esa banda que hurtan cadenas de oro y celulares mediante modalidad atraco con arma de fuego. Gracias a la denuncia del ciudadano afectado y a la reacción efectiva de nuestras patrullas de vigilancia, se logra la captura en flagrancia de esta mujer, que tenía en su poder un arma de fuego tipo revólver”, expresó la oficial de la MEPER.

Las primeras líneas investigativas apuntan a que esta persona haría parte de una organización delincuencial que habría llegado desde la Costa Atlántica, dedicada a cometer hurtos bajo la modalidad de atraco en diferentes ciudades del país.

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Las autoridades avanzan ahora en la identificación de los demás integrantes de la estructura y en la recolección de pruebas que permitan establecer si están relacionados con otros hechos delictivos registrados recientemente en Pereira y el área metropolitana.