Créditos sin cuota inicial pone en juego el acceso a viviendas para sectores desfavorecidos

Medellín, Antioquia

Entre el próximo 24 y 26 de abril la ciudad de Medellín reicibirá el mayor punto de concentración de las apuestas de financiación de vivienda en el país. El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) instaló en Plaza Mayor la feria “FNA por Colombia”, un espacio que reúne ofertas de distintos proyectos.

Incluye asesoría financiera y acceso a crédito hipotecario con condiciones poco comunes en el mercado como una financiación del 100% del valor de un inmueble y sus tasas de interés congeladas.

La medida busca directamente a uno de los principales retos para la compra de vivienda en Colombia, el cual suele ser la cuota inicial. Esto debido a que millones de hogares destinan buena parte de sus ingresos al arriendo, la eliminación este tipo de requisito marca la diferencia en el sistema hipotecario.

Especialmente, se concentra en fenómenos que viven las familias sin ahorro previo significativo. Con el congelamiento de las tasas. Esta condición moviliza el riesgo que prodría correrse a nivel financiero, al sistema de fondo, con capacidad de previsibilidad a largo plazo para estos hogares.

Reconocido como un entorno de incertidumbre económica, este tipo de instrumentos reduce la exposición de compradores a posibles incrementos futuros. La estrategia activa el empleo formal e impulsa la demanda de insumos y a la expansión urbana.

La feria incluye líneas específicas para estos casos que tradicionalmente enfrentan barreras de acceso. A través del programa de Generación FNA, jóvenes entre 18 y 28 años podrían acceder a condiciones preferenciales para incorporarse de manera temprana al sistema financiero.

Habrá afiliación, asesoría y trámite de crédito y se busca principalmente en reducir tiempos y dispersión de trámites. La presidenta del FNA, Laura Roa Zeidán, señaló que la combinación de estos factores reemplaza las expectativas por decisiones de adquisiciones.

El evento se desarrolla en el Pabellón Verde de Plaza Mayor, en una jornada continua de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. durante los tres días. Esta feria en Medellín responde a la demanda local y a un enfoque territorial de fondo, para posicionarse como actor en las regiones y en el mercado financiero.