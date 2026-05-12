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12 may 2026 Actualizado 00:47

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Medellín

Alcaldía de Rionegro pide “investigación transparente” por muerte de un perro en actividad policial

La alcaldía recalcó la necesidad de actuar con responsabilidad y prudencia mientras avanzan las investigaciones oficiales.

Procedimiento policial en el que murió un canino en Rionegro- foto cortesía

Procedimiento policial en el que murió un canino en Rionegro- foto cortesía

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Rionegro- Antioquia

Ante la indignación que ha ocasionado la muerte de un canino de raza potencialmente peligrosa a manos de un policía durante un procedimiento policial en el municipio de Rionegro, la alcaldía de esta población se ha pronunciado y pidió una “investigación transparente” sobre este hecho. Recordemos que animalistas convocaron a una velatón a las 6 p. m. de este lunes para exigir justicia.

Recordemos que la policía realizaba un procedimiento en el sector La Convención donde un habitante de calle al parecer estaba intimidando a la comunidad con un machete; incluso, habría atacado a un policía. El perro del civil habría mordido a un ciudadano y a un policía, quien con su arma mató al perro.

“Somos una administración respetuosa de la institucionalidad y la ley. Por eso hacemos un llamado a la prudencia, para garantizar el debido proceso, y que las autoridades competentes determinen las responsabilidades a que haya lugar. Desde la Secretaría de Seguridad y Justicia seguiremos haciendo estricto seguimiento a este caso”, agregó Carolina Tejada, Secretaria de Seguridad de Rionegro.

Indican que entienden la indignación y rechazo de este hecho, pero solicitan a la ciudadanía actual actuar con responsabilidad y esperar a que la investigación avance.

Según la policía, el hombre dueño del perro y por el que se inició el procedimiento fue capturado por el presunto delito de agresión a servidor público.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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