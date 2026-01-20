Multicampus Suba está sujeto a vigencias futuras y contratación por parte del Gobierno

Luego de que el ministro de Educación, Daniel Rojas anunciara que todo está listo para la construcción del Multicampus en la localidad de Suba en Bogotá, la Alcaldía de la ciudad aseguró que desde hace dos años los tres lotes para el desarrollo de este proyecto, avaluados en más de 72 mil millones de pesos, estaban listos.

Además, advirtieron que, la aprobación del documento CONPES permitió destrabar uno de los requisitos para el Multicampus, destinando $200 mil millones, que representa el 50% del valor total que se había solicitado para el proyecto. Ahora, para su materialización, es fundamental que se logre antes del 30 de enero la aprobación de vigencias futuras y la firma del contrato de obra con la entidad que designe la Nación para asegurar el compromiso de los recursos.

“Esperamos que el Gobierno alcance a surtir estos trámites legales y presupuestales antes del inicio de la ley de garantías este 30 de enero. Tenemos toda la disposición para que el proyecto salga por los jóvenes y la comunidad de Suba. Como compromiso con la ciudad, para que lo temporal no se vuelva definitivo”, dijo Diego Escallón, director (e) de la Agencia Atenea.

Así las cosas, se han desarrollado unas mesas conjuntas adelantadas con el Gobierno, donde se acordó iniciar este año con la instalación temporal de una infraestructura modular propuesta por el Ministerio de Educación en los mismos predios, mientras se termina de estructurar, diseñar y construir la obra definitiva, que es requisito esencial para aceptar esta fase inicial.