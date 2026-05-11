Nuevo encontronazo entre Distrito y Gobierno nacional por San Juan de Dios y Universidad en Suba

El ministro de Educación, Daniel Rojas, abrió la puerta a un nuevo debate con respecto a proyectos de gran importancia para la ciudad como el San Juan de Dios y la Universidad en Suba. Según el funcionario, “ha sido difícil y desgastante la oposición de Galán” frente a estas iniciativas.

Esta afirmación la hizo luego de que un usuario en X asegurara que Galán ha querido sacar de la ciudad tres proyectos que resultan clave para el avance de la capital del país: Ciudad Universitaria de Suba, Hospital San Juan de Dios Torre Central y Regiotram del Norte.

“Hoy la U. Nacional ya está dando clases en el San Juan y ya se construye la Universidad en Suba. La clave ha sido gobernar con la gente, hacer audiencias en territorio, socializar, escuchar y no maltratar. A pesar de Galán, le estamos cumpliendo a Bogotá”, afirmó el ministro.

Por su parte, el secretario Distrital de Salud, Gerson Bermont, le respondió con el siguiente mensaje: “estando usted en la mesa de la junta de conservación del San Juan de Dios, siendo firmante del convenio y siendo testigo del avance que hemos tenido Nación-Distrito, entiendo, como voz del gobierno nacional autorizada, que prefiere su discurso mentiroso y falaz solo para ganar likes”.

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