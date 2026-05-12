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12 may 2026 Actualizado 13:24

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“AtlasIntel respeta la legislación colombiana y lo mejor es que siga operando”: CEO, Andrei Román

El representante de la encuestadora dijo que confía en la capacidad del CNE de “discernir la verdad”, luego de que dos informes de auditoría recomendaran suspender su operación.

“AtlasIntel respeta la legislación colombiana y lo mejor es que siga operando”: CEO, Andrei Román

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Alejandra Mc Leod

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