“AtlasIntel respeta la legislación colombiana y lo mejor es que siga operando”: CEO, Andrei Román
El representante de la encuestadora dijo que confía en la capacidad del CNE de “discernir la verdad”, luego de que dos informes de auditoría recomendaran suspender su operación.
“AtlasIntel respeta la legislación colombiana y lo mejor es que siga operando”: CEO, Andrei Román
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo...
Escuche la entrevista completa AQUÍ:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio