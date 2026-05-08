MinEducación cuestiona respuesta del Distrito por protestas en la Pedagógica

Durante una intervención en la institución, el ministro advirtió que el uso de la fuerza no puede ser la vía para atender las manifestaciones en la universidad y señaló que la respuesta de las autoridades ha sido “desmedida”.

“La respuesta no puede ser violentar a la juventud”, afirmó el funcionario, quien además cuestionó que estas acciones terminen por “cazar jóvenes pobres que son estudiantes de la universidad pública”.

En ese mismo sentido, el ministro Rojas insistió en que el Gobierno Nacional no aceptará el uso de la violencia contra la comunidad universitaria y anunció que se comunicará con el ministro de Defensa para revisar la situación.

Llamado directo a Galán y a la Alcaldía

El minsitro hizo un llamado público a Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá para que asista a una asamblea con los estudiantes y escuche directamente sus denuncias.

“Le pido al señor alcalde que venga a la universidad y hablemos en una asamblea”, expresó, al señalar que las manifestaciones responden a problemáticas reales que enfrenta el estudiantado.

El ministro insistió en la necesidad de abrir canales de diálogo y evitar la estigmatización de los estudiantes, en medio de la tensión entre la administración distrital y la comunidad universitaria.

Tarifa diferencial y apoyo del Gobierno

En medio de las exigencias, el jefe de la cartera de educación respaldó la implementación de una tarifa diferencial en TransMilenio para estudiantes de universidades públicas y aseguró que el Gobierno Nacional está dispuesto a acompañar soluciones en ese aspecto.

Según explicó, el costo del transporte es una de las principales barreras para los estudiantes, especialmente para quienes provienen de sectores populares.

“Cuide a los jóvenes como cuida el cemento del Metro” indicó el ministro.

En uno de los momentos más relevantes de su intervención, el ministro envió un mensaje directo al alcalde Galán:

“Le pido al señor Galán, cuide a los jóvenes bogotanos así como cuida una barra de cemento, una molde cemento del metro de Bogotá. Así como cuida los pilares del metro de Bogotá, cuide la vida de los jóvenes bogotanos, que vale muchísimo más la vida de un joven que una torre de cemento” afirmó el ministro Rojas.

La frase se dio en medio de su llamado a priorizar la vida y la integridad de los estudiantes frente a la protección de la infraestructura.

¿A que se debe las manifestaciones en la Pedagogíca?

Las manifestaciones en la Universidad Pedagógica se han registrado en medio de reclamos por el costo del transporte público, o más especificamente sobre la taza diferencial para estudiantes, especialmente para estudiantes de sectores populares que dependen del sistema público para movilizarse en la ciudad.

En este escenario, el Gobierno Nacional insistió en la necesidad de privilegiar el diálogo como mecanismo para atender las demandas estudiantiles y evitar una escalada de tensiones.