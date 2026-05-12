Gobierno radicaría nueva reforma a la salud el 20 de julio: congresistas debaten sobre su futuro

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Gobierno radicaría nueva reforma a la salud el 20 de julio: congresistas debaten sobre su viabilidad

En los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, el senador del Pacto Histórico, Ferney Silva, aseguró que el Gobierno Nacional insistirá en una nueva reforma a la salud a partir del próximo periodo legislativo.

“Estamos enterados de que el Gobierno espera radicar una nueva reforma a la salud el próximo 20 de julio e insistir en su necesidad”, afirmó.

El congresista defendió la urgencia de una transformación estructural del sistema y aseguró que la situación actual demuestra el fracaso del modelo de intermediación de las EPS. “La crisis nos confirma lo que siempre hemos pensado: que la reforma a la salud es evidente y que necesitamos quitar los intermediarios de la salud”, señaló.

Silva también aseguró que durante años se ocultó la gravedad de la crisis financiera del sistema. “Hemos encontrado en la Nueva EPS, por ejemplo, cerca de más de un millón de facturas escondidas para que los estados financieros se presentaran de manera adecuada y que nunca fuera intervenida”, dijo.

Además, reconoció que algunas intervenciones realizadas por el Gobierno “han dejado mucho que desear”, aunque insistió en que la situación actual refleja problemas acumulados desde hace décadas.

Frente a la posibilidad de construir acuerdos políticos alrededor de una nueva reforma, el senador aseguró que el proyecto que se radique el 20 de julio deberá tener “una visión de mediano plazo” y que tendrá que tener espacios de concertación con distintos sectores.

“Esperamos que la reforma que se proponga el 20 de julio nos permita discutir, debatir, pero sobre todo dar respuesta y solución a las necesidades que requiere la gente de manera urgente”, afirmó.

Por su parte, la senadora del Partido de la U, Norma Hurtado, advirtió que cualquier nueva reforma deberá incluir ajustes claros sobre la financiación del sistema y la actualización de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

“Siempre he sido consciente de la necesidad de actualizar de manera ordenada la UPC por regiones, teniendo en cuenta una población que se está envejeciendo y que necesita más servicios de salud”, afirmó.

La congresista también pidió claridad sobre el modelo que propondrá el Gobierno y cuestionó la posibilidad de una mayor centralización del sistema en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). “Va a ser mucho más importante ser director de la ADRES, manejando cerca de 110 billones de pesos, que ser ministro de Salud”, aseguró.

Además, Hurtado sostuvo que cualquier posibilidad de consenso en el nuevo Congreso dependerá del trato que reciba el Legislativo durante la discusión de la reforma.

La congresista advirtió que varios integrantes de la Comisión Séptima fueron atacados durante el trámite del proyecto y exigió respeto. “El atropello, el maltrato y la agresión verbal en redes sociales no le hace bien a ninguna reforma”, señaló.

Finalmente, Hurtado afirmó que las decisiones adoptadas por el Gobierno han dejado “a la deriva” a pacientes de alto costo y con enfermedades huérfanas, y pidió que cualquier modificación al sistema tenga como prioridad “el bienestar del usuario”.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: