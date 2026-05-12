“Un desastre humanitario”: Dr. Kamal Shehadi por desplazamientos masivos en el Líbano

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Dr. Kamal Shehadi, ministro de Desplazados y de Estado de Tecnología e Inteligencia Artificial del Líbano, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca los más de un millón de desplazados desde el inicio de la escalada militar por parte de Israel.

Calificó que la crisis que se vive en el sur del Líbano es un “desastre humanitario”, pues el 20% de la población fue desplazada y están viviendo en lugares que acomodó el gobierno como residencias temporales.

“La mayoría de las personas viven con familiares y han transferido sus negocios”, mencionó. Además, destacó que el gobierno libanés trata de dar refugio, internet y alimentos a estas personas que se vieron obligadas a dejar sus hogares.

De esta manera, aseguró que hay una “distinción evidente” entre lo que sería la población civil y Hezbolá. Aclaró que ese grupo, además de ser un movimiento político en su país, tiene un ala militar de ese grupo es ilegal, pero es una organización paramilitar que se mezcla con la gente.

“La población civil está pagando las consecuencias de las acciones militares de Hezbolá”, dijo.

Negociaciones con Israel

Resaltó el hecho de que el gobierno del Líbano decidió establecer conversaciones con Israel con el apoyo de Estados Unidos como país garante.

“Hay miles de personas que han vivido ahí cientos de años. Sacarlos de ese lugar sería un crimen”, señaló.

Escuche la entrevista completa aquí: