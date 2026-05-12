Informe del CICR revela 152 víctimas por explosivos y miles de desplazados y confinados en Antioquia

Antioquia, Colombia

Según el informe anual 2025 del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), las consecuencias humanitarias del conflicto armado en Colombia alcanzaron su nivel más grave en la última década. En este contexto, Antioquia se consolidó como uno de los departamentos más afectados del país.

El territorio antioqueño fue el segundo más impactado a nivel nacional por artefactos explosivos, con 152 personas heridas o fallecidas (la mayoría civiles). Además, el CICR documentó 26 nuevas desapariciones en el departamento.

Aunque se registró una disminución en los casos de minas antipersonal respecto a 2024, el CICR mantiene su profunda preocupación por el uso continuado de artefactos explosivos y sus devastadoras consecuencias humanitarias en el departamento.

Manuel Duce, jefe de la Subdelegación del CICR en Medellín, habló sobre la situación del departamento antioqueño: “Además de esta consecuencia humanitaria, se han vivido otras situaciones como confinamientos, desplazamientos individuales o masivos, desapariciones o actos violentos contra la visión médica. Estas consecuencias humanitarias no solamente tienen un impacto directo e inmediato, sino que también tienen unas consecuencias muy profundas y a largo plazo, que acaban afectando la vida de estas comunidades”.

Afectaciones humanitarias en el departamento Antioquia en 2025

• 13.311 personas desplazadas de manera individual

• 4.047 personas desplazadas masivamente

• 4.961 personas confinadas

• 26 nuevas desapariciones (CICR)

• 152 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos (CICR)

• 37 actos violentos contra la asistencia de salud (Mesa Nacional de Misión Médica)

Estas violencias han generado graves restricciones en el acceso a agua, alimentos, servicios de salud, educación y otros derechos esenciales. El informe del CICR destaca que las dinámicas del conflicto han causado daños directos a viviendas, espacios comunitarios e infraestructuras de salud, deteriorando severamente las condiciones de vida de las comunidades antioqueñas.

Impacto en niños, niñas y adolescentes en Colombia

El informe también resalta el grave involucramiento de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado, especialmente mediante el reclutamiento, uso y utilización. La mayoría de los casos involucra a adolescentes entre 15 y 17 años, pero también se registraron afectaciones a niños y niñas entre los 11 y 14 años. El 49 % de las víctimas fueron niñas, lo que evidencia que esta problemática afecta de manera significativa a ambos géneros en territorios como Antioquia.