Alias Duende es condenado a 40 años de prisión por homicidio dentro de local comercial en Medellín

Medellín, Antioquia

Cuerpos de justicia condenaron al ciudadano venezolano Yeferson Eduardo Rodríguez Fernández, conocido como alias “Duende”, tras ser hallado responsable del homicidio de un hombre en hechos ocurridos el 17 de mayo de 2025.

El homicidio habría sido ejecutado en el barrio Santa Mónica, al occidente de Medellín y la decisión judicial se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación, presentara el material probatorio recopilado por un fiscal de la Unidad de Delitos con la Vida de la Seccional de Medellín.

De esta manera, se logró reconstruir la forma en que ocurrió el crimen y la presunta motivación detrás del ataque.

Según la investigación, alias “Duende” llegó hasta un establecimiento comercial donde se encontraba la víctima y, aprovechando un momento de vulnerabilidad, le disparó directamente en la cabeza.

Después de haber cometido el homicidio, escapó del lugar en un automovil particular, mientras testigos y comerciantes del sector alertaban sobre lo ocurrido.

Las autoridades determinaron que entre el condenado y la víctima existían antecedentes de confrontación desde marzo de 2024. De acuerdo con el proceso, el hoy sentenciado habría lesionado a un familiar del hombre aseinado, situación que desencadenó tensiones y amenazas eeiteradas de muerte contra la víctima.

Para la Fiscalía, estos antecedentes fueron clave para establcer el contexto del crimen y sustentar la responsabilidad de Rodríguez (alias Duende), quien finalmente fue condenado por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.

Es así pues, que la sentencia se suma a los procesos judiciales que avanzan en Medellín contra estructuras y actores vinculados a hechos violentos registrados en distintos sectores de la ciudad, especialmente, en aquellos relacionados con retaliaciones personales y el uso ilegal de armas de fuego.