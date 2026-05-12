En VIDEO: Dos menores aprehendidos y 13 personas más capturadas por extorsión en Barranquilla

La Policía dio a conocer que, en las últimas horas, se dio con la aprehensión de dos menores y la captura de trece personas más, al parecer, miembros de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’. Los operativos se dieron en Soledad y Barranquilla.

“Las investigaciones permitieron establecer que los implicados presuntamente intimidaban a comerciantes mediante disparos contra las fachadas de los establecimientos, así como amenazas realizadas a través de panfletos extorsivos y videollamadas intimidatorias”, indicó la Policía.

La institución también indicó que durante los operativos fueron incautados ocho celulares, una granada, panfletos extorsivos, estupefacientes y más de diez millones de pesos en efectivo.

Entre los capturados se encuentra alias “El Gordo”, señalado de estar involucrado a exigencias extorsivas a empresas de transporte público en el municipio de Soledad. La Policía reportó que entre los capturados registran catorce anotaciones judiciales por varios delitos.