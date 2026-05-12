Comienza el pago del cuarto ciclo de Colombia Mayor en Cali: Estos son los horarios para reclamarlo

De fondo: Imagen de referencia de un adulto mayor (Crédito: Getty Images). A la izquierda se encuentra el logo de Colombia mayor, subsidio otorgado por el Gobierno Nacional.

La Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Cali anunció que desde este lunes 11 de mayo de 2026 iniciará el pago correspondiente al ciclo cuatro del subsidio Colombia Mayor. Los adultos interesados podrán acercarse a los puntos de atención habilitados bajo la modalidad de pico y cédula.

Para garantizar que los recursos lleguen de manera efectiva, Prosperidad Social aplica criterios técnicos del Sisbén IV y realiza un proceso de validación mediante el cruce de información con la Registraduría General de la Nación, Colpensiones y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Así, en esta nómina se benefician en Cali 70.746 personas mayores y la entrega se realizará a través de SuperGiros con horarios de atención según su número de cédula.

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Estas son las fechas para reclamar el pago de Colombia Mayor en Cali:

Cédulas terminadas en 1 y 2: 11, 16 y 23 de mayo.

Cédulas terminadas en 3 y 4: 12, 19 y 25 de mayo.

Cédulas terminadas en 5 y 6: 13, 20 y 26 de mayo.

Cédulas terminadas en 7 y 8: 14, 21 y 27 de mayo.

Cédulas terminadas en 9 y 0: 15 y 22 de mayo.

Nota: Durante los días 17, 18 y 24 de mayo no habrá atención para la entrega del recurso en las sedes de SuperGiros Gane.

Adicionalmente, Prosperidad Social recuerda que no reclamar la transferencia durante dos ciclos consecutivos puede generar la suspensión del beneficio, por lo que es importante retirar o utilizar los recursos dentro de los plazos establecidos.

“Cali es una de las ciudades con mayor número de beneficiarios, el llamado es a que hagan el cobro en las fechas establecidas (..) teniendo en cuenta que los días 11, 12 y 13 de mayo la atención será masiva en el Velódromo Alcides Nieto Patiño, en los Centros Comerciales Río Cauca y La Estación”, mencionó Luisa Fernanda Benítez, líder del Centro de Atención para las Personas Mayores en Cali.

Para mayor información, se pueden comunicar al WhatsApp 3150548498 o escribir al correo oficial: adulto.mayor@cali.gov.co .

¿Quiénes pueden inscribirse al programa de Prosperidad Social ‘Colombia Mayor’?

Este apoyo está dirigido a personas mayores que no cuentan con pensión y que se encuentran en condición de pobreza o vulnerabilidad. Los interesados en aplicar a este programa deben cumplir con los siguientes requisitos:

El aplicante debe ser colombiano.

Debe haber vivido en el país durante los últimos 10 años.

Se debe contar con mínimo tres años menos de la edad que es requerida para poder pensionarse por vejez, que actualmente son 54 años para las mujeres y 59 para hombres.

No debe tener rentas o algún tipo de ingreso que le permita subsistir.

o algún tipo de ingreso que le permita subsistir. Debe estar en los niveles de los grupos A y B y C hasta el subgrupo C1 del SISBÉN IV.

El programa entrega un apoyo económico de 80.000 pesos a cada persona menor de 80 años. Para los mayores de esta edad, el monto es de 225.000 pesos.

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