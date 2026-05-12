Valle en crisis humanitaria: más de 20.000 desplazados y 143 víctimas por explosivos

Policía atribuye quema de vehículos en vía Cali–Buenaventura a disidencias de las Farc - Foto: Policía Valle

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) lanzó una alarmante advertencia sobre el deterioro humanitario que vive Colombia a causa del conflicto armado, asegurando que durante 2025 el país alcanzó el nivel más grave de afectaciones en la última década.

En el Valle del Cauca, las cifras reflejan la magnitud de la crisis. De acuerdo con datos de la Unidad para las Víctimas y el CICR, más de 20 mil personas fueron obligadas a abandonar sus hogares por cuenta de la violencia, mientras decenas de familias permanecen confinadas en medio de la disputa de grupos armados ilegales.

El reporte señala que en el departamento se registraron 18.747 personas desplazadas de manera individual y otras 1.630 víctimas de desplazamientos masivos durante 2025.

Además, 6.389 personas quedaron confinadas, es decir, atrapadas en sus territorios por amenazas, presencia armada y restricciones impuestas por estructuras ilegales.

Uno de los datos más preocupantes del informe revela que 143 personas resultaron heridas o murieron por artefactos explosivos en el Valle del Cauca, mientras que otras 21 desapariciones fueron documentadas por el organismo humanitario.

La situación también golpeó al sistema de salud. Según la Mesa Nacional de Misión Médica, se reportaron dos ataques violentos contra la asistencia médica en el departamento.

El CICR aseguró que la crisis humanitaria no solo está relacionada con acciones terroristas y enfrentamientos armados, sino también con la manera en la que se desarrollan las hostilidades y el impacto directo sobre la población civil, en medio de constantes violaciones al derecho internacional humanitario.

“La situación humanitaria en 2025 es el resultado de un deterioro progresivo que el CICR ha advertido desde 2018 y que hoy se expresa en consecuencias cada vez más graves y profundas para la población”, indicó la entidad.