Capturado en Cali cabecilla de disidencias Farc por el secuestro de comerciante

Tras labores de inteligencia militar y una diligencia de allanamiento, tropas del Gaula Militar Valle capturaron en flagrancia, en Cali, a un presunto integrante del autodenominado frente 57 Yair Bermúdez de las disidencias de las Farc, estructura que delinque en varios municipios del centro del Valle del Cauca.

Según las autoridades, el capturado haría parte de la red de apoyo de este grupo armado ilegal y tendría la función de adelantar labores de perfilamiento e inteligencia criminal para ejecutar secuestros y exigir extorsiones a comerciantes, ganaderos y empresarios en municipios como Tuluá, Ginebra y Pradera, tanto en zonas urbanas como rurales.

“De acuerdo con las investigaciones, el capturado sería el encargado de realizar perfilamientos e inteligencia delictiva para la ejecución de secuestros y el cobro de extorsiones”, explicó el coronel Mauricio Andrés Medina, comandante del Gaula Militar Valle de la Tercera Brigada.

El hombre, conocido con los alias de 'Deibis’ o ‘Niche’, es señalado de participar en el secuestro y posterior exigencia extorsiva de 200 millones de pesos a un comerciante en el municipio de Tuluá. Además, también estaría relacionado con otro caso de secuestro ocurrido en Sevilla, Valle, en el que figura la médica Daniela Hernández Montoya.

Las autoridades indicaron que el capturado también es investigado por su presunta participación en otros hechos delictivos relacionados con secuestro y extorsión registrados durante este año en el departamento.

La captura del señalado integrante de las disidencias de las Farc se llevó a cabo en el barrio Las Ceibas, comuna 7 de Cali. Durante el operativo, las autoridades incautaron prendas de uso privativo tipo camuflado, 22 panfletos extorsivos alusivos al frente Yair Bermúdez, 10 cartuchos calibre 7.62 milímetros, un teléfono celular y un kilogramo de marihuana.

El capturado, de 28 años y oriundo de Buenaventura, junto con el material incautado, fue dejado a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el respectivo proceso judicial.