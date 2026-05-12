Investigan presencia de hombres armados en vivienda del escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal

Tuluá

Las autoridades de Tuluá investigan la extraña presencia de hombres armados en la vivienda del escritor y columnista Gustavo Álvarez Gardeazábal, ocurrida en las últimas horas.

Según la denuncia publicada en su cuenta en X, los sujetos llegaron hasta su vivienda, en el sector de El Porce, sobre la vía Panorama, en motos y carros, identificándose como integrantes de Carabineros de la Policía.

Gardeazábal relató que el supuesto comandante de la patrulla, a quien enfrentó a través de la rejilla de su puerta, le indicó que pretendía realizar una inspección dentro de su finca. Sin embargo, aseguró que se negó a darles acceso al no existir una orden judicial o de la Fiscalía que respaldara el procedimiento.

“El comandante de la presunta patrulla de Carabineros, luego de que me identifiqué, me dijo, a ruego, que era el subintendente Taborda y que recibía órdenes del coronel Bustamante, comandante de los Carabineros de Colombia, ahora llamados Icar. Bien podrían, con las armas que portaban, haberme disparado un tiro en la frente a través de la rejilla”, detalló.

El escritor relacionó lo ocurrido con una crónica publicada, donde denunciaba lo que llamó el “juicio a lo chino” contra el periodista provinciano Mateo Pérez, asegurando que esa publicación “les hurgó las verijas a los verdaderos dueños del poder en Colombia”.

Fuentes de la Alcaldía de Tuluá indicaron que, tras consultar con la Policía, no existía ningún operativo ni procedimiento oficial que coincidiera con las características reportadas en el lugar, por lo que la situación es materia de investigación. Las autoridades avanzan en la verificación de elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.