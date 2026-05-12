Valle del Cauca lideró el medallero del Campeonato Nacional Sub-23 de Atletismo

El Campeonato Nacional Sub-23 de Atletismo 2026 finalizó en Armenia con protagonismo para el Valle del Cauca, delegación que terminó liderando el medallero general del certamen disputado entre el 8 y el 10 de mayo en el estadio de la Unidad Deportiva Ancizar López.

El certamen reunió cerca de 350 atletas de diferentes ligas del país y sirvió además como evento clasificatorio para el Campeonato Suramericano Sub-23 que se realizará en Santa Fe, Argentina, durante el mes de agosto.

La representación vallecaucana cerró su participación con 13 medallas de oro, dos de plata y cuatro de bronce, superando a Antioquia, que terminó segunda con 11 oros, 21 platas y 7 bronces, mientras que Bogotá ocupó la tercera posición con nueve preseas doradas.

Sin embargo, en el acumulado general por puntos, Antioquia se quedó con el título nacional tras registrar 465 unidades. Bogotá fue segunda con 252 y Valle del Cauca terminó tercero con 240 puntos.

Uno de los nombres más destacados del campeonato fue el de Isabella Hitas Mosquera, quien consiguió la medalla de oro e impuso récord nacional sub-20 y sub-23 en lanzamiento de disco gracias a una marca de 55.46 metros.

Con este registro, la atleta vallecaucana superó su propia marca sub-20 de 53.50 metros lograda anteriormente en el Interclubes de Bogotá y además rompió el récord nacional sub-23 que pertenecía a Yosirys Córdoba desde 2021 con 54.65 metros.

Entre los atletas destacados del Valle también aparecieron Juan Sebastián Scarpetta Rojas, ganador en lanzamiento de martillo con una marca de 63.29 metros; Yudisa Andrea Martínez Lemos en los 100 metros vallas; Gerónimo Cañizales Piedrahita en los 110 metros vallas; Ashley Caroline Mena Lara y José Luis Pineda Rentería en impulsión de bala; Adrián José Mina Mera en los 800 metros planos y nuevamente Isabella Hitas en lanzamiento de disco.

El Nacional Sub-23 dejó además importantes resultados individuales pensando en la conformación de la selección Colombia que competirá en el Suramericano de la categoría en territorio argentino.