Colpensiones anunció cambios en la atención a sus usuarios: este es el nuevo trámite obligatorio

Colpensiones es una de las entidades más importantes en Colombia, es la responsable de administrar el régimen pensional de prima media para miles de afiliados. Esta se encarga de gestionar los aportes para la pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia de millones de trabajadores, garantizando prestaciones vitalicias.

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Recientemente la entidad ha generado cambios en sus procesos con el fin de avanzar y modernizar la prestación de sus diferentes servicios. Es por esta razón que le hizo un llamado a sus afiliados para agilizar uno de sus procedimientos claves que se aplica para cualquier tipo de trámite.

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Este es el cambio en la atención a usuarios de Colpensiones:

Colpensiones anunció cambios en la atención a sus usuarios, con el objetivo de reducir los tiempos de espera en sus oficinas a nivel nacional, así como optimizar los procesos de sus afiliados, que son alrededor de siete millones.

La entidad señaló que la principal modificación establece que los trámites presenciales en los Puntos de Atención Colpensiones (PAC) se realizarán únicamente mediante cita previa, un requisito que aplicará para servicios como solicitudes de pensión, afiliaciones, consultas de historia laboral, traslados, y otros procesos.

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¿Cómo acceder a la atención presencial?

Para acceder a la atención presencial, los usuarios deberán programar su cita con anticipación a través de la línea telefónica 6014870305, y ahí establecerán la fecha y hora de agendamiento.

Una vez establecida la cita, se les recomienda a los usuarios presentarse en el punto de atención con al menos 10 minutos de anticipación y, en caso de no asistir, deberá solicitar una nueva fecha de atención.

Cabe recordar que estos ajustes se dan en medio de nuevas afiliaciones y traslados de otros fondos a Colpensiones, en el marco del nuevo sistema pensional, ante los cambios implementados a partir de la Ley 2381 de 2024.

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¿Cómo trasladarse a Colpensiones?

De acuerdo con Colpensiones, si usted está en un fondo privado y quiere trasladarse a Colpensiones, puede hacerlo desde cualquier parte del mundo. Sin embargo, debe cumplir con ciertos requisitos.

Estar a más de 10 años de la edad para pensionarse, es decir, mujeres hasta los 46 años y hombres hasta los 51 años.

Cumplir con al menos 5 años de permanencia en fondos privados.

Haber realizado la Doble Asesoría, con el fondo actual y con Colpensiones.

La Doble Asesoría es un mecanismo de información para todas las personas afiliadas a pensión, que brinda información sobre las diferencias entre los regímenes pensionales en Colombia, así como la simulación de su pensión de acuerdo con las condiciones actuales, lo que permite que pueda ver cuál es la alternativa que más le conviene.

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