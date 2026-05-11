Tigrillo lanudo fue captado en los Cerros Orientales de Bogotá, a través de cámaras trampa

En medio del ruido incesante de la ciudad, se dio un gran avistamiento lleno de esperanza en los Cerros Orientales de Bogotá. A través de las cámaras trampas de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá se registró la presencia de un tigrillo lanudo, uno de los felinos más pequeños de América.

El animal fue localizado en el Parque Distrital Ecológico de Montaña Serranía El Zuque y el sendero Guadalupe–Aguanoso, en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, en las localidades de Santa Fe y San Cristóbal. Un hecho que resulta único, teniendo en cuenta que no es común ver a un animal de este tipo en la capital.

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De acuerdo con la Secretaría de Ambiente, esta área estratégica del Distrito funciona como un gran corredor ecológico para garantizar unas condiciones adecuadas de supervivencia del felino. “Con estos avistamientos, la capital ofrece espacios naturales que soporten el hábitat de cientos de especies de flora y fauna de la región”, dice la entidad.

Este es un felino de hábitos nocturnos propio de los bosques tropicales de América Central y América del Sur. Actualmente, está catalogado como especie en peligro de extinción según la Ley de Especies en Peligro de Extinción de Estados Unidos. Se encuentra en una amplia gama de hábitats, desde tierras bajas semiáridas hasta bosques de nubes y bosques de montaña.

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Cabe mencionar que en 2026, las cámaras trampa de la autoridad ambiental registraron especies como el curí sabanero, comadreja cola larga y el zorro perruno en el Humedal de Torca-Guaymaral, ubicado entre las localidades de Suba y Usaquén. Además, en un evento sin antecedentes recientes, el sistema de monitoreo capturó el apareamiento de dos búhos rayados.