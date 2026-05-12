‘Gota a gota’ en Bogotá: se han entregado más de 58.000 créditos para combatir prestamos ilegales

El acceso al crédito sigue siendo muy limitado para millones de personas en Colombia. Debido a esta dura realidad, miles de personas optan por solicitar préstamos a través de la modalidad ‘gota a gota’, la cual, en la gran mayoría de casos, es solo una estrategia para extorsionar a los ciudadanos.

La Secretaría de Distrital de Desarrollo Económico ha estado trabajando en el programa ‘Ciérrale la llave al Gota a Gota’, el cual busca ofrecer soluciones digitales sin barreras a los ciudadanos, permitiendo que las personas puedan transformar sus vidas sin la necesidad de solicitar préstamos ilegales.

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En Bogotá, se han entregado más de 58.000 créditos, con desembolsos superiores a $4.800 millones. La Alcaldía de Bogotá, en conjunto con otras alcaldías, ha trabajado con plataformas como Monet, la cual ha hecho más de 80.000 créditos en seis ciudades del país.

Los retos frente al ‘gota a gota’

A pesar del esfuerzo que hace la Secretaría de Desarrollo, a diario las entidades siguen trabajando en este fenómeno social. Según el concejal Julián Sastoque, este delito ha crecido en un 40% al pasar de 1.590 casos en 2023 a 2.227 casos en el año 2025, situación que genera mucha preocupación.

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“Aunque observamos una disminución en el año 2025 frente al año anterior, este indicador no se puede leer bajo esta mirada simplista pues estamos comparándonos con un 2024 que fue el peor en la historia reciente de este delito”, dijo Sastoque en un debate en el Concejo de Bogotá.