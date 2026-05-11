Bogotá recibe transferencia metodológica para detectar variante de la viruela símica
Bogotá concentra cerca de la mitad de los reportes del país, con 2.287 casos confirmados.
El Laboratorio de Salud Pública de Bogotá inició este lunes la transferencia metodológica para la confirmación del subclado Ib del virus Mpox o de la variante símica por parte del Instituto Nacional de Salud, un avance que fortalece la capacidad de la ciudad para identificar variantes circulantes y robustecer la vigilancia epidemiológica frente a posibles cambios en el comportamiento del virus.
Puede leer: Bogotá confirma primer caso de viruela símica (mpox con variante Ib)
El procesamiento técnico se realiza en el laboratorio BSL-3 de Bogotá, una infraestructura de alta bioseguridad equipada para el manejo seguro de agentes biológicos y operada por talento humano especializado.
“El fortalecimiento de la vigilancia genómica nos permite anticiparnos, tomar decisiones más oportunas y responder con mayor precisión frente a eventos emergentes. Bogotá ha venido consolidando capacidades técnicas y científicas que hoy fortalecen la protección de la salud pública en la ciudad”, dijo María Belén Jaimes, directora de Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas en Salud Colectiva de la Secretaría Distrital de Salud.
Le puede interesar: Colombia confirma primer caso de viruela símica: Experta explica síntomas y cómo se contagia
Con corte a la semana epidemiológica 16 de 2026, la ciudad registra 30 casos confirmados y ningún fallecimiento. Frente al subclado Ib, Bogotá ha identificado únicamente dos casos importados, ambos han sido controlados mediante aislamiento, seguimiento clínico y cerco epidemiológico, sin evidencia de transmisión local.
La ciudad mantiene activo y actualizado su Plan Distrital de Prevención, Preparación y Respuesta ante Mpox, que incluye vigilancia epidemiológica intensificada, rastreo de contactos, diagnóstico oportuno, activación de equipos de respuesta inmediata, vacunación de contactos de alto riesgo y estrategias de comunicación del riesgo en territorio.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...