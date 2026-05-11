Evite sanciones: Últimos días para pagar el impuesto vehicular con descuento en Bogotá 2026

Carros en Bogotá. Logo de la Alcaldía de Bogotá. Dinero colombiano. Fotos: Getty Images y Alcaldía de Bogotá.

Año tras año cada colombiano contribuyente cuenta con determinadas obligaciones tributarias que debe cumplir para estar al día en las cuentas con el Estado.

Estas obligaciones van relacionadas con el pago de los diferentes impuestos en cada ciudad del país. Siendo dos los más conocidos: el predial y el vehicular.

Lea más: ¿Cómo pagar el impuesto de vehículo desde casa? Secretaría de Hacienda explica

En este caso le contamos sobre el impuesto vehicular en Bogotá porque la Alcaldía de la capital del país informó que está por vencerse el plazo para pagarlo con un descuento del 10%. Le contamos.

Impuesto vehicular en Bogotá 2026

Según el distrito, para este 2026 son "2.409.157 vehículos” los que “están obligados a declarar y pagar este impuesto en Bogotá. De ese total,90.607 corresponden a vehículos híbridos y eléctricos".

Ahora, estos pueden aplicar a determinados beneficios siempre y cuando hayan sido matriculados en Bogotá entre 2021 y 2030:

Vehículos eléctricos particulares: 60 % de descuento.

Taxis eléctricos nuevos: 70 % de descuento.

Vehículos híbridos eléctricos: 40 % de descuento

¿Cómo pagar el impuesto vehicular en Bogotá?

Tenga en cuenta que el pago del impuesto vehicular se puede hacer de dos formas: en línea virtual y también presencial.

Para hacerlo en línea

Para pagar el impuesto vehicular en línea lo puede hacer haciendo clic en este link de la Secretaría de Hacienda: https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/pagos-bogota

Allí, seleccione el botón que dice ‘Predial y vehículos 2026′ .

. Siga el paso a paso para pagar.

Para hacerlo presencial

Para hacer el pago de forma presencial descargue el recibo en la misma página de la Secretaría de Hacienda y acuda a la respectiva entidad financiera.

Además, la ciudadanía puede acudir a los puntos de atención especializada ubicados en:

Usaquén: avenida carrera 19 #114-65, local 3, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., y sábados, de 8:00 a. m. a 12:30 p. m.

avenida carrera 19 #114-65, local 3, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., y sábados, de 8:00 a. m. a 12:30 p. m. Kennedy: carrera 71D #6-94 sur, centro comercial Plaza de las Américas, locales 1132 y 1134, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., y sábados, de 8:00 a. m. a 12:30 p. m.

carrera 71D #6-94 sur, centro comercial Plaza de las Américas, locales 1132 y 1134, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., y sábados, de 8:00 a. m. a 12:30 p. m. Centro Administrativo Distrital (CAD): carrera 30 #25-90, costado occidental, de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:30 p. m., y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

¿Hasta cuándo hay plazo para pagar el impuesto vehicular con descuento en Bogotá?

Pues bien, la Alcaldía de Bogotá informó que hay un 10% de descuento en el impuesto vehicular por pronto pago. Este descuento será válido para quienes paguen antes del viernes, 15 de mayo.

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“Queremos invitar a quienes tienen matriculado su vehículo en Bogotá a pagar a tiempo y aprovechar el descuento disponible hasta el 15 de mayo”, informó la secretaría Distrital de Hacienda, Ana María Cadena.

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