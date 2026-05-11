Cayó el ‘Tren del Llano’, banda que vendía droga en parques de Engativá: casi todos eran venezolanos

Durante 8 meses, la Policía Metropolitana de Bogotá le siguió la pista a una banda dedicada a la comercialización de marihuana al menudeo en los parques Linterama y Granjas del Dorado, en la localidad de Engativá. Esta situación ponía en riesgo a niños, niñas y adolescentes que frecuentaban este sector.

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En las últimas horas, la Policía consiguió la captura de estos delincuentes. De las nueve personas que integraban la banda, ocho eran de nacionalidad venezolana y uno era colombiano. Esta investigación inició debido a varias denuncias de la ciudadanía que se estaba viendo afectada por esta situación.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Chuy’, cabecilla del grupo delincuencial que cuenta con antecedentes por hurto y tráfico de estupefacientes; era el encargado de distribuir la marihuana a los administradores ‘Diego’ y ‘Pudy’ para que fuera repartida en bicicleta y, al finalizar, recaudar el dinero producto de las ventas.

Para tratar de despistar los controles policiales, la banda escondía la droga en árboles, mallas, señalética del parque y contadores de servicios públicos de las casas que se encontraban a su alrededor. En ocasiones, estas personas frecuentaban establecimientos de venta de bebidas alcohólicas para la presunta venta de este alucinógeno.

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“Se materializaron un total de ocho diligencias de registro y allanamiento en las localidades de Engativá y Santa Fe, donde en uno de estos domicilios los integrantes arrojaron al inodoro una gran cantidad de marihuana en su desesperado intento de ocultar la evidencia que los llevaría ante la justicia”, informó la Policía.

Asimismo, en otra de las residencias se encontraron materiales para la fabricación y distribución de drogas sintéticas. En total se incautaron tres armas traumáticas, una de fuego, munición, dosis de estupefacientes listas para su distribución y dinero en efectivo de su presunta venta.

Finalmente, vale la pena mencionar que, a seis de los capturados, un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario y a una de las mujeres, prisión domiciliaria. La Policía asegura que la denuncia ciudadana es de vital importancia para conseguir la captura de más delincuentes.