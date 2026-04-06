Comadreja de cola larga fue captada en una reserva de Bogotá: es una especie que regula ecosistemas

Comadreja de cola larga fue captada en una reserva de Bogotá, una especie que regula ecosistemas

En medio de las grandes edificaciones que tiene Bogotá, existe una reserva muy importante: el Humedal Torca-Guaymaral. Este lugar es la casa de cientos de especies que cohabitan con el frenesí de la ciudad. Fue en este punto de la ciudad donde se registró a la comadreja cola larga (Neogale frenata).

El registro se dio gracias a cámaras trampa no invasivas, que usan sensores de movimiento o calor para capturar imágenes. La comadreja cola larga es una especie ágil y nocturna, depredadora de roedores y pequeños vertebrados, regula ecosistemas al controlar poblaciones de presas.

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De acuerdo con la Secretaría de Ambiente de Bogotá, su presencia “refleja un ecosistema funcional y con capacidad para sostener diversidad biológica”. Estas cámaras sirven para conocer y proteger los ecosistemas y permite obtener información valiosa sobre las especies presentes en un territorio.

La comadreja llega a medir 45 cm (incluyendo la cola) y pesa hasta 500 g. Sin embargo, usualmente la hembra es más pequeña en comparación con el macho. Posee color marrón claro, piel del vientre amarillenta y punta de la cola negra. Se caracteriza por su cola larga y peluda y su pecho amarillento.

Esta especie es nativa de América, vive desde en el sudoeste de Canadá y la mayor parte de Estados Unidos, hasta México, América Central y el noroeste de Sudamérica (Colombia, Ecuador y Perú). Habita en bosques tropicales y templados; generalmente en espacios abiertos.

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Debido a la importancia de estos lugares en Bogotá, la Secretaría de Ambiente invita a la ciudadanía a proteger las 32 áreas que conforman el sistema distrital de áreas protegidas, que “mejoran la calidad de vida de cada una de las personas que habitan la capital, mediante regulación hídrica, mitigación climática y educación ambiental”.

Las personas que quieran visitar estos lugares deben tener en cuenta: no perturbar con ruidos el hábitat, no alimentar la fauna silvestre, mantener a las mascotas bajo supervisión en zonas cercanas a estos ecosistemas naturales y reportar a las autoridades ambientales cualquier avistamiento.