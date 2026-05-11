Un hombre y dos menores de edad están involucrados en extorsiones a comerciantes en Kennedy

La Policía Metropolitana de Bogotá logró en las últimas horas la captura de un hombre y la aprehensión de dos menores de edad por el delito de extorsión y porte de armas de fuego. Estas personas, según el reporte, estarían involucradas en extorsiones a comerciantes en la localidad de Kennedy.

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Los uniformados interceptaron a estas personas en el barrio Bellavista cuando, presuntamente, intimidaban a comerciantes exigiéndoles dinero mediante amenazas e intimidación con arma de fuego. Sin embargo, las denuncias de la comunidad permitieron la reacción oportuna de los policías.

Cuando la Policía hizo el registro a estas personas, hallaron un arma traumática y dos celulares. El capturado, los dos aprehendidos de 15 y 16 años, y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los hechos que se les atribuyen.

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“La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho a través de la línea de emergencia 123 o al CAI más cercano. La información suministrada por la comunidad es fundamental para prevenir estos delitos y fortalecer la seguridad en la ciudad”, dice la institución.