Autoridades buscan al responsable de activar un explosivo en un establecimiento comercial de Popayán

La explosión dejó destrución de la fachada. Crédito: Suministrada.

Popayán - Cauca

En las últimas horas un individuo instaló y activó un artefacto explosivo en el barrio La Esmeralda de Popayán generando temor y zozobra en la población.

El suceso violento que quedó grabado en cámaras de seguridad tuvo lugar en la calle 5 con 19 en establecimiento conocido como Bic Moto.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Popayán, se trató de un artefacto explosivo improvisado que destruyó la fachada del lugar en mención y afectó a varias viviendas contiguas.

Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, pero si cuantiosos daños materiales.

“Tras el hecho de adoptaron las medidas de seguridad correspondientes, mientras que unidades del CTI de la Fiscalía realizaron los actos urgentes para la investigación y verificación judicial y la recolección del material probatorio”, dijo en un comunicado la Policía.

La Fuerza Pública hace presencia en la zona para garantizar la seguridad. Hasta el momento no se ha relacionado el hecho con acciones de grupos armados al margen de la ley.

Si embargo, extraoficialmente se conoció que, en la zona de los hechos, los comerciantes estarían siendo objeto de presuntas extorsiones.

Ya se desplegó un completo operativo par identificar, ubicar y capturar al responsable del ataque con explosivos.