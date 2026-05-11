Secuestran a ganadero en Pailitas, Cesar: esto se sabe

En el municipio de Pailitas, Cesar, fue secuestrado el ganadero Jaime Humberto Araque Rizo, de 48 años, cuando se encontraba en un establecimiento público.

Las informaciones indican que el empresario fue abordado por hombres fuertemente armados que se movilizaban en una camioneta negra y lo obligaron a subir al vehículo.

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Habría sido trasladado al Catatumbo

Las autoridades presumen que el ganadero habría sido trasladado hacia la región del Catatumbo. Ante el hecho, la Federación Colombiana de Ganaderos rechazó el secuestro y advirtió sobre el deterioro de la seguridad en el Cesar.

“La situación de inseguridad en el departamento del César está desbordada. La delincuencia y el control territorial por parte de estructuras criminales tienen hoy atemorizadas a las comunidades y al sector productivo”, señaló el gremio.

Desde la Gobernación del Cesar, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, confirmó el caso y explicó que ya se adelantan acciones coordinadas con la fuerza pública.

“Unas personas vestidas de manera falsa como gaula del Ejército Nacional, (0:24) se lo llevan hacia Catatumbo (...) Nos encontramos en este momento, precisamente, desde la Gobernación del Departamento del Cesar, haciendo una mesa técnica de seguridad con la Quinta Brigada del Sur del Departamento del Cesar, donde vamos a tomar medidas administrativas en lo que tiene que ver del rescate y, con la ayuda de Dios, traer sano y salvo al seno de su familia al señor Jaime Humberto Araque Rizo”, afirmó el funcionario.