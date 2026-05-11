Soledad defiende su territorio en deslinde con Malambo por disputa sobre Aeropuerto Cortissoz

La Alcaldía de Soledad informó que avanzan las jornadas técnicas dentro del proceso de deslinde territorial con el municipio de Malambo, en el que también participan Galapa y Sitionuevo, en medio de una controversia por la jurisdicción del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.

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La administración del municipio, encabezada por la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez, sostuvo que su posición se basa en la delimitación vigente del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), según la cual “el 96 % del área del aeropuerto corresponde a Soledad y el 4 % a Malambo”, información que, según el municipio, es clave para la asignación de la tasa aeroportuaria.

“Históricamente han pertenecido a Soledad”

En su pronunciamiento oficial, la Alcaldía aseguró que adelanta una “defensa jurídica, técnica e histórica del territorio”, y que los estudios en curso incluso permitirían sustentar la recuperación de algunas zonas actualmente bajo jurisdicción de Malambo, pero que, según la administración, “históricamente han pertenecido a Soledad”.

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Asimismo, el gobierno municipal desmintió versiones que indicaban la firma de un acta de deslinde el pasado 7 de mayo, aclarando que el proceso “se encuentra en etapa preparatoria” y que aún se desarrollarán mesas de trabajo para la práctica y análisis de pruebas.

“Soledad ha participado activamente en las visitas de campo y ha dejado clara su posición técnica y jurídica”, indicó la administración local.