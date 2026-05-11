Cinco personas asesinadas durante el Día de la Madre en Barranquilla: Policía investiga

La jornada del Día de las Madres estuvo marcada por la violencia en Barranquilla y su área metropolitana. De acuerdo con las autoridades, cinco personas fueron asesinadas este domingo, tres de los casos relacionados con hechos de intolerancia.

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Uno de los hechos más graves ocurrió en el barrio La Sierrita, donde se registró un ataque sicarial que dejó dos jóvenes muertos. Las víctimas fueron identificadas como Ángel Jair Herrera Anaya, de 19 años, quien prestaba servicio como auxiliar de la Policía Metropolitana, y Jhoan Alexander Sarmiento Monsalve, también de 19 años.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables del ataque armado.

Crimen en medio de una discusión

Otro de los homicidios ocurrió en el barrio Ciudadela de Paz. Según el reporte preliminar de la Policía, un hombre accionó un arma de fuego en medio de una discusión que sostenía su hijo con la víctima. El fallecido fue identificado como Geiser Luis Parodi Muñoz, un ciudadano venezolano de 26 años, quien murió tras recibir el impacto de bala.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Miguel Andrés Camelo, entregó un balance de los hechos violentos registrados durante la celebración.

“Durante la jornada fueron trasladadas 166 personas a la UCJ, la Unidad de Convivencia y Justicia dispuesta por la Alcaldía para atender casos relacionados con riñas, alteraciones del orden público o personas en alto grado de embriaguez que no se encontraban en condiciones de regresar de manera segura a sus hogares. Además, las autoridades realizaron 19 cierres o suspensiones temporales de establecimientos comerciales por incumplimiento de la normatividad vigente”, explicó.