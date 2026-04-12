Presidente Petro volvió a defender a Ricardo Roa y trazó propósitos para Ecopetrol: “¡Mamola!"

Una vez más el presidente Gustavo Petro salió en defensa de Ricardo Roa, esta vez para asegurar que por apoyar el cambio de contratos en Ecopetrol para pasar de la energía fósil a la limpia, lo han atacado y lo tienen investigado en la Fiscalía.

“Hay contratos “costra” que ahora terminan. Por eso la andanada de la prensa y la Fiscalía contra Roa, son 20 billones en disputa que las fuerzas de la inercia y de lo fósil quieren que se prorrogue. ¡Mamola!“, dijo.

Y es que el presidente reiteró en que busca que se cambien todos los contratos de Ecopetrol en libre competencia y que se lleven hacia la transición rápida en energías limpias.

“Una Colombia que suministre energía limpia al mundo, será una Colombia poderosa, orgullosa y pacífica. Colombia puede ser la gran oferente de energías limpias del mundo”, dijo..

Señaló en que la transición energética es un hecho ya en Colombia, y que Ecopetrol va avanzando en ese proceso.

Colombia ofrece energía limpia

El alto mandatario confirmó que gracias a esto, la petrolera ya puede ofrecer energía limpia descarbonizada al mundo, en una alianza social con las comunidades Wayúu, para que La Guajira y Colombia avancen en este proceso.

“Seremos grandes exportadores de energías limpias para el mundo, si el pueblo quiere seguir el proceso de la gran transformación de Colombia, o puede decidir volver al pasado, que no es más que volver a la muerte”, agregó.