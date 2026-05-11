Juzgado Séptimo de Bogotá admite acción contra bancos por presuntos cobros indebidos del 4x1000
El Juzgado Séptimo de Bogotá admitió una acción de grupo dirigida contra diversas entidades financieras. Usuarios afectados por 4x1000 buscan indemnización.
El Juzgado Séptimo Civil de Bogotá admitió una acción de grupo dirigida contra diversas entidades financieras. La demanda se centra en presuntos cobros indebidos del impuesto 4x1000 a millones de usuarios.
Según la acusación, los bancos habrían violado la Ley 2277 de 2022, la cual establece la exención automática de este impuesto para quienes manejan menos de $17,4 millones mensuales. Los demandantes argumentan que las entidades financieras no automatizaron la exención del 4x100 dentro del plazo establecido, que vencía en diciembre de 2024, y continuaron cobrando el impuesto de manera negligente.
Se estima que el sistema financiero recaudó $9,2 billones por concepto de 4x1000 entre finales de 2024 y 2025. La acción legal busca que se declare la negligencia de las entidades involucradas y que se indemnice a los usuarios, quienes pudieron haber perdido hasta $800.000 anuales debido a estos cobros.
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